ABD askerleri, striptiz kulüplerinde görev bilgilerini açığa çıkardı

ABD’nin San Diego kentinde striptiz kulübünde çalışan Charm Daze, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda, genç askerlerin kulüplerde tüm paralarını harcarken yaklaşan görevlerini kendisine anlattığını belirtti.

GELECEK HAFTA GÖREVE GİDECEĞİZ DİYORLAR

Daze, yaklaşık 900 bin takipçisinin bulunduğu hesabında, “Son zamanlarda fark ettim ki tüm askerler geliyor ve bütün paralarını harcıyorlar. Biraz depresif görünüyorlar. ‘Evet, eğleneceğiz’ diyorlar ama bir şeylerin yolunda olmadığını görebiliyorsunuz. Ardından ‘Gelecek hafta göreve gidiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

ASKERİ ÜSTEN ÇIKAN, STRİPTİZ KULÜPLERİNE GİDİYOR

San Diego, Batı Kıyısı’nın en büyük deniz üssüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede birçok striptiz kulübü bulunurken, ABD Donanması’na bağlı büyük birlikler — Navy SEAL’ler ve Deniz Piyadeleri Seferi Grubu da dahil — Naval Base San Diego, Naval Base Coronado ve Camp Pendleton’da konuşlu bulunuyor.

Daze, askerleri oldukça genç bulduğunu belirterek onları “fetüsler” olarak nitelendirdi. Birçok askerin kibar ve nazik olduğunu vurgulayan Daze, bu durumun onu duygusal açıdan etkilediğini söyledi:

“Birçoğu gerçekten çok kibar. Bu genç adamların içeri girip dans etmesi ve sonra ‘hoşça kal’ demesi beni gerçekten duygulandırıyor.”

OPERASYONEL GÜVENLİK TEHLİKEDE

Paylaşım kısa sürede yayılırken, bazı izleyiciler askerlerin görev öncesi psikolojisine dikkat çekerken, diğerleri bu durumun operasyonel güvenliği (OPSEC) riske attığını vurguladı.

Marine subayı ve sosyal medya fenomeni Kagan Dunlap, X (eski Twitter) üzerinden uyarıda bulundu:

Bir yetişkin eğlendiriciye görevinizi anlatmayın. Kuaförünüze de anlatmayın. Tarihleri, saatleri, görev yerlerini paylaşmayın. TikTok videosu yapılabilir ve iş tehlikeye girebilir.

ORTA DOĞU'YA BÜYÜK ASKER SEVKİYATI

Pentagon, İran ile devam eden çatışmalarda görev yapacak binlerce askeri bölgeye sevk etti. Bunlar arasında Kuzey Karolina merkezli 82. Hava Tümeni de bulunuyor.

ABD Merkezi Komutanlığı (USCENTCOM), USS Tripoli’de görev yapan yaklaşık 3.500 denizci ve deniz piyadesinin hafta sonu Orta Doğu’ya ulaştığını açıkladı. Özel Operasyon Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve Ordu birliklerinin de bölgede konuşlu olduğu belirtiliyor.

BAŞKAN TRUMP'IN İRAN MESAJI

Bölgedeki askeri güçler, Başkan Trump’a İran’a yönelik operasyon seçenekleri sunuyor. Bunlar arasında Hürmüz Boğazı’nda operasyon, Kharg Adası’ndan petrol almak ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmek yer alıyor.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak anlaşma sağlanamazsa ABD’nin “Elektrik Santralleri, Petrol Kuyuları ve Kharg Adası dahil tüm kritik tesisleri” hedef alacağını açıkladı.

Resmî kaynaklara göre, USS Tripoli’deki 2.500 deniz piyadesi dahil olmak üzere 3.500’den fazla ABD askeri Orta Doğu’ya ulaştı. İkinci bir Deniz Piyadeleri Seferi Birliği de bölgeye yönlendiriliyor. Kaynaklar, 82. Hava Tümeni’nden yaklaşık 1.500 askerlik ek bir birliğin de Orta Doğu’ya sevk edileceğini aktardı.