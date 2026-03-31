Giresun'da CHP'li başkanın tacizini ifşa eden ve ölen kızın annesi konuştu

Giresun’un Görele ilçesinde hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun’un annesi Nuray Torun, Ensonhaber’e önemli detaylar anlattı.

Acılı anne, kızının ölümüne ilişkin şüphelerini dile getirirken, süreç boyunca yalnız bırakıldıklarını söyledi.

Kızının yaşadıkları nedeniyle çok yıprandığını anlatan anne Torun, “Benim çocuğum yalan söylemez.” diyerek isyan etti.

“ONLAR ÖLDÜRDÜLER”

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın özel haberine göre; kızının ölümünü hala kabullenemediğini söyleyen Nuray Torun, yaşananların basit bir olay olmadığını düşündüğünü belirtti.

Anne Torun, “Bilmiyoruz. Benim çocuğum benden habersiz bir yere gitmezdi. Her şey olabilir. Emniyet bize sahip çıkmadı. Kimi öyle diyor, kimi böyle diyor. Kasıt var diye düşünüyorum. Onlar öldürdüler. Onlar yaptı.” dedi.

“EN SON BENİ ARADI, SAKIZ İSTEDİ”

Acılı anne, kızının olaydan önce kendisiyle yaptığı son konuşmayı da anlattı. O anları unutamadığını söyleyen Nuray Torun, “En son ben çalışıyordum. Beni aradı. Gelirken sakız al dedi. ‘Anne yanına gelebilir miyim?’ dedi. 3 gündür okula gitmiyordu.” ifadelerini kullandı.

“BİZE SAHİP ÇIKAN OLMADI”

Yaşanan süreçte kendilerine destek verilmediğini öne süren anne Torun, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bize sahip çıkmadı kimse. Yine yapan kişilere sahip çıktılar. Onlardan taraf oldular. Benim çocuğum yalan söylemez. Yine o adamı tutuyorlar. Çocuğum çok üzülüyordu.”

“BENİM ÇOCUĞUM AVUKAT OLACAKTI”

Kızının hayalleri olduğunu, geleceğe dair planlar kurduğunu anlatan anne Nuray Torun, sözlerini gözyaşları içinde sürdürdü.

Kızının avukat olmak istediğini söyleyen Torun, “Benim çocuğum avukat olacaktı. O Hasbi ile birlikte yaptılar. Onlar yaptırdılar. Kimse beni aramadı.” dedi.

NE OLMUŞTU

Giresun Görele'de, CHP'li belediye başkanının adı tacize karıştı...

Yolsuzluk ve rüşvetle anılan CHP'li belediyeler, tacizle de anılmaya başlandı.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, bir kız çocuğuna sosyal medya uygulamaları üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Mağdur kız ve ailesinin savcılığa başvurmasıyla ortaya çıkan skandal kapsamında Dede hakkında, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasbi Dede, akabinde görevinden de uzaklaştırıldı.

Son olarak ise Hasbi Dede'nin kendisini taciz ettiğini söylediği genç kız T.T., geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren T.T., dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü Adem Haşbaş ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazaya karışan araç sürücüsü şüpheli Adem Hasbaş’ın Görele’de “Ziyade Restoran“da çalıştığı, iş yerinin sahibi Osman Akkoyun’un Hasbi Dede’nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.