Türkiye 1 Nisan'da 5G teknolojisine geçiyor: İşte telefonlarda yapılması gereken ayarlar

Mobil iletişimin beşinci nesli olan 5G teknolojisi Türkiye genelinde kullanıma sunuluyor.

Dijital dünyadaki cihazların birbiriyle anlık haberleşmesini sağlayan bu yenilik, kablosuz ağ mimarisini temelden değiştiriyor.

Kullanıcıların uzun süredir beklediği yeni nesil ağlar, eski sistemlerin karşılayamadığı anlık tepki süresi ve yoğun bağlantı taleplerine kolayca cevap verecek.

Geçtiğimiz yıl boyunca stadyumlar ve TBMM gibi çeşitli alanlarda yoğun test çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Artık 1 Nisan tarihi itibarıyla bu devasa teknolojik sıçrama, ülke genelinde vatandaşların kullanımına açılıyor.

81 İLDE 5G DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yepyeni ağ sistemi ilk aşamada Türkiye'deki 81 ilin merkez noktalarında aktif olarak devreye giriyor.

Sadece şehir merkezlerinde başlayan bu hizmetin önümüzdeki iki yıl içinde ülkenin en ücra köşelerine kadar kademeli olarak genişletilmesi hedefleniyor.

TELEFONLARDA 5G NASIL AKTİF EDİLİR

Beşinci nesil mobil haberleşme dünyasına adım atmak isteyen kullanıcıların, öncelikle bu teknolojiyle uyumlu bir akıllı telefona sahip olması şart.

Cihazın yanı sıra hücresel bağlantıyı sağlayan SIM kartın da bu yeni nesil hızı desteklemesi gerekiyor.

Halihazırda 4,5G teknolojisiyle sorunsuz çalışan güncel SIM kartlar, yeni 5G ağlarına da doğrudan uyum sağlıyor.

Ancak daha eski teknolojilere ait SIM kartları kullanan abonelerin mutlaka bayilere giderek kartlarını güncellemesi isteniyor.

Gerekli donanım şartlarını sağlayan vatandaşların, bu yüksek hızı deneyimlemek için operatör sistemleri üzerinden teknolojiyi aktif etmesi gerekiyor.

Türkiye'de hizmet veren üç büyük operatör, kısa mesaj yoluyla veya resmi mobil uygulamaları üzerinden 5G aktivasyonu yapıyor

Android kullanıyorsanız şu ayarları izleyin:

Ayarları açın,

Bağlantılar'a dokunun,

Mobil Ağlar'a girin,

Şebeke modunu 5G olarak değiştirin.

iPhone 5G ayarları ise şu şekilde:

Ayarlar'ı açın,

Hücresel'e dokunun,

Seçenekler'e girin,

Ses ve Veri'ye dokunun,

Buradan 5G'yi seçin.

Tüm bu basit adımları sırasıyla uygulayan ve kapsama alanı içinde bulunan aboneler, 1 Nisan sabahından itibaren 5G'yi kullanabilecek.

CİHAZ UYUMLULUĞU NASIL KONTROL EDİLİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye'deki 95 milyon cep telefonundan 32 milyonu 5G ağlarını destekliyor.

Geçtiğimiz yıl 15 milyon civarında olan bu rakamın yeni sistemin devreye girmesiyle çok daha hızlı artacağı öngörülüyor.

Akıllı telefon pazarının devleri, hangi modellerin bu yeniliği desteklediğini kullanıcılara açıkça duyurdu.

Apple tarafında iPhone 12 ve sonrası cihazlar uyumlu kabul edilirken, Samsung cephesinde Galaxy S21 ve sonrasında çıkan modeller bu hızı destekliyor.

Cihazının modelinden emin olmayan kullanıcılar telefonlarının ayarlar menüsüne girerek durumu çok hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor.

Ağ ayarları bölümündeki en yüksek teknoloji seçeneğinde 5G ibaresi yer alıyorsa, telefonunuz 5G'yi destekliyordur.

Cihaz menülerini karıştırmak istemeyen aboneler için operatörler de çeşitli kolaylıklar sunuyor.

İsteyen herkes kendi operatörünün resmi internet sitesi üzerinden akıllı telefonunun 5G uyumlu olup olmadığını kolayca sorgulayabilir.

5G TEKNOLOJİSİ HAYATIMIZDA NELERİ DEĞİŞTİRECEK

Sadece internet hızını artırmakla kalmayan 5G, günlük hayatın birçok kritik noktasında köklü değişikliklerle gelecek.

Konser, stadyum ve metro gibi insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda yaşanan bağlantı kopmaları tamamen tarih oluyor.

Devasa büyüklükteki dosyalar artık dakikalar değil sadece saniyeler içerisinde akıllı cihazlara iniyor.

Ayrıca mobil cihazlar üzerinden diğer elektronik aletlerle kurulan iletişim çok daha güvenilir ve hızlı bir hale geliyor.

Sağlık sektöründe uzaktan cerrahi operasyonlar, robotik kollar yardımıyla çok daha güvenli bir şekilde yaygınlaşıyor.

Bir milisaniyenin bile altına düşen olağanüstü gecikme süresi sayesinde cerrahlar binlerce kilometre ötedeki hastalara anlık tepkilerle anında müdahale edebiliyor.

Yeni nesil altyapı, sanayi ve tarım alanlarında da büyük bir verimlilik artışı sağlıyor. Fabrikalardaki binlerce sensör kusursuz çalışırken, akıllı tarlalar anlık verilerle uzaktan izlenip sulanabiliyor.

Son olarak oyun tutkunları, ağ gecikmelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte mobil cihazlarında takılma sorunu yaşamadan oyun oynayabiliyor.