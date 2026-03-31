Abone ol: Google News

Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı: Kocam teşekkür ederim

Yayınlama:
Haber Merkezi Haber Merkezi

Uşak Belediyesi'ne düzenlenen dev yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Özkan Yalım ve 13 kişi tutuklanırken, Yalım'ın sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a ev satın aldığı ortaya çıktı. İkili arasındaki WhatsApp konuşmaları da dosya içerisine girdi.

Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklandı.

KİRLİ DÜZEN DEŞİFRE OLDU

Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi.

Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

HEM EVLİ HEM DE 4 AYRI SEVGİLİSİ VAR

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisinin bulunduğu belirlendi.

SEVGİLİSİNE EV ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Özkan Yalım’ın, Ebru Yurtuluğ isimli sevgilisine Uşak Merkez Kuyucak Mahallesi’nde bir ev aldığı belirlendi.

Söz konusu taşınmazın ortak hisseli olarak kaydedildiği bilgisi de dosyada yer aldı.

"KOCAM TEŞEKKÜR EDERİM" 

Ebru Yurtuluğ'un, ev alınması üzerine Yalım'a "Kocaamm teşekkür ederim aldın evi. Seni çok seviyorum" mesajı attığı da dosyaya girdi.

Bu mesaja yanıt olarak Yalım'ın, "Ben de seni çokkk seviyorummm" ifadelerini kullandığı görüldü.

"MÜDÜR OLARAK ATA"

Öte yandan Ebru Yurtuluğ'un, 'istisnai memurlukta sınav, hizmet süresi ve eğitim düzeyi şartı aranmaz' içerikli bir haber yollayarak Yalım'a "Müdür olarak ata" mesajı dikkat çekti.

SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Özkan Yalım dahil 13 kişinin tutuklandığı süreçte dosyaya giren yeni detayların, soruşturmanın kapsamını daha da genişletebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle büyümesi bekleniyor.

Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar: Özkan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisi ortaya çıktı Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar: Özkan Yalım'ın 4 ayrı sevgilisi ortaya çıktı
Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar: Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Uşak Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar: Özkan Yalım'ın sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığı: 34 araç, 114 taşınmaz Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığı: 34 araç, 114 taşınmaz
Kaynak: Ensonhaber

Gündem Haberleri

Çok Okunanlar