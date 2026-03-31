Özkan Yalım'ın sevgilisine ev aldığı ortaya çıktı: Kocam teşekkür ederim

Türkiye bu soruşturmayı konuşuyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklandı.

KİRLİ DÜZEN DEŞİFRE OLDU

Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıkarken, soruşturma daha da derinleştirildi.

Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması gündeme otururken, yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

HEM EVLİ HEM DE 4 AYRI SEVGİLİSİ VAR

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisinin bulunduğu belirlendi.

SEVGİLİSİNE EV ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Özkan Yalım’ın, Ebru Yurtuluğ isimli sevgilisine Uşak Merkez Kuyucak Mahallesi’nde bir ev aldığı belirlendi.

Söz konusu taşınmazın ortak hisseli olarak kaydedildiği bilgisi de dosyada yer aldı.

"KOCAM TEŞEKKÜR EDERİM"

Ebru Yurtuluğ'un, ev alınması üzerine Yalım'a "Kocaamm teşekkür ederim aldın evi. Seni çok seviyorum" mesajı attığı da dosyaya girdi.

Bu mesaja yanıt olarak Yalım'ın, "Ben de seni çokkk seviyorummm" ifadelerini kullandığı görüldü.

"MÜDÜR OLARAK ATA"

Öte yandan Ebru Yurtuluğ'un, 'istisnai memurlukta sınav, hizmet süresi ve eğitim düzeyi şartı aranmaz' içerikli bir haber yollayarak Yalım'a "Müdür olarak ata" mesajı dikkat çekti.

SORUŞTURMANIN GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Özkan Yalım dahil 13 kişinin tutuklandığı süreçte dosyaya giren yeni detayların, soruşturmanın kapsamını daha da genişletebileceği değerlendiriliyor.

Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle büyümesi bekleniyor.