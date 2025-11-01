Bursa'da lüks cipe çarpmamak için manevra yaptı, tatlıcı dükkanına girdi

- Bursa'da bir sürücü, lüks cipe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu tatlıcı dükkanına girdi.
- Olay sırasında dükkanda müşteri bulunmaması büyük bir faciayı önledi.
- Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi’nde, Emircan İ. idaresindeki 06 DOP plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 15 milyon liralık cipe çarpmamak için manevra yaptı.
KAZADAN KAÇARKEN KAZA YAPTI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir tatlıcı dükkanının bahçesine girdi. Kazanın yaşandığı anda işletmede müşteri olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, kontrol amacıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.