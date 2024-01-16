Bursa'da mahalleyi ayağa kaldıran alkollü kadın sevgilisinin evini bastı

İHA
Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana gelen olayın başrolü genç bir kadın.
Erkek arkadaşı ile kavga eden alkollü kadın mahalleye geldi.
Sevgilisinin evini bastı mahalleyi inletti
Burada sevgilisinin evini basmak isteyen genç kadın, mahalleyi adeta ayağa kaldırdı.
Mahallede bağırarak erkek arkadaşının ailesiyle kaldığı evin camları tekmeleyen kadın, hem polisleri hem mahalle sakinlerini isyan ettirdi.
Sevgilisi ev hapsinde
Dakikalarca uğraş sonucu sakinleştirilen kadın, polis ekiplerince karakola götürülürken eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış