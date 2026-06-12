Van'da 3 bin 800 rakımda karla mücadele

Van'da haziran ayında karla mücadele...

Van'da ekipler, yaz dönemine rağmen karlı yolları açmaya çalışıyor.

Ekipler, kış şartlarının etkisini uzun süre koruduğu yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan yayla yolları, iş makinelerinin desteğiyle yeniden açılıyor.

YAYLA YOLLARI İÇİN ÇALIMALAR SÜRÜYOR

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarında görev yapan ekipler, yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar tabakalarını temizleyerek yaylalara ulaşımı sağlıyor.

Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte besiciler de yaylalara çıkmaya başladı.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Norduz bölgesinde ekipler, zaman zaman sert rüzgar ve eriyen karların oluşturduğu çamurla da mücadele ediyor.

Olumsuz şartlara rağmen çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

"EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Atıyla yaylaya çıktığını belirten Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yolların açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Halat, "Burası yaklaşık 3 bin ile 3 bin 800 rakım arasında bulunan yaylalardır. Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Yaylaya ulaşım bizim için hayati önem taşıyor.

Yolumuz açıldı, çok mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.