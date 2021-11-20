- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti
Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti
Bağlantı yolundan çıkan otomobil sürücüsü, ana yolda seyreden motokuryeye çarptıktan sonra ardında bile bakmadan uzaklaştı. Yaşanan kaza anları kameraya yansıdı.
- İHA
- 20.11.2021 - 11:43
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı.
Motokurye çarpmanın etkisi ile yere düştü.
Otomobil sürücüsü ise ardına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti VİDEO