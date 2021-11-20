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    Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti

    Bağlantı yolundan çıkan otomobil sürücüsü, ana yolda seyreden motokuryeye çarptıktan sonra ardında bile bakmadan uzaklaştı. Yaşanan kaza anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 20.11.2021 - 11:43
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    Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ana yolda giden motokurye ile bağlantı yolundan çıkan otomobil çarpıştı.

    Motokurye çarpmanın etkisi ile yere düştü.

    Otomobil sürücüsü ise ardına bile bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa'da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti VİDEO

    Bursa da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti #1

    Bursa da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti #2

    Bursa da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti #3

    Bursa da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti #4

    Bursa da motokuryeye çapan sürücü, ardına bakmadan gitti #5

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