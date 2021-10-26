- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kalbi duran sürücü hayata döndü
Bursa'da kalbi duran sürücü hayata döndü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü başını kaldırıma çarpıp, ağır yaralandı. Kalbi duran genç adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
- İHA
- 26.10.2021 - 16:03
- Güncelleme : 26.10.2021 - 17:14
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 16 AAR 543 plakalı motosikleti ile evine giden Yusuf Ali Aydın (23), Turist Yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek 20 metre sürüklenip kaldırıma çarptı.
Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali Aydın’ın kalbi durdu.
KALBİ DURDU, YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜLER
Sağlık ekipleri, Aydın'a ambulans içerisinde uzun süre müdahalede bulundu. Kalbi yeniden çalışan Aydın, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.
Bursa'da kalbi duran sürücü hayata döndü VİDEO