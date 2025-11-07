Bursa'da motosikletin çarptığı genç kadın yaralandı

- Bursa'da motosikletin çarptığı Sevgi A. yaralandı.
- Genç kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde seyir halinde olan Fatih Y. (42) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A.'ya (21) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sevgi A., kaza yerine sevk edilen ambulansla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.