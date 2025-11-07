Abone ol: Google News

Bursa'da motosikletin çarptığı genç kadın yaralandı

Bursa'da motosikletin çarptığı genç kadının yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 03:48
  • Bursa'da motosikletin çarptığı Sevgi A. yaralandı.
  • Genç kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde seyir halinde olan Fatih Y. (42) yönetimindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sevgi A.'ya (21) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kadın yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sevgi A., kaza yerine sevk edilen ambulansla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

