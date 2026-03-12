İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ilk kez açıklama yaptı

28 Şubat'ta İsrail ile ABD ortaklığıyla İran'a yönelik saldırılar başlatıldı.

Saldırıların ilk gününde Tahran'da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ofisine yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu öldürüldü.

Saldırılarda Hamaney'in aile üyeleri ile çok sayıda İranlı üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.

OĞLU YENİ DİNİ LİDER OLARAK SEÇİLDİ

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in 'ezici oy çoğunluğuyla' seçildiğini duyurmuştu.

Mücteba Hamaney'e yönelik saldırı gerçekleştirildiği, önce öldüğü daha sonra ise yaralı olduğu haberleri medyada yer almıştı.

YARALANDIĞI HABERLERİ MEDYADA YER ALDI

Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in öldüğü saldırıda yaralandığı ve hastanede tedavi gördüğü iddiaları gündeme geldi.

Mücteba Hamaney'in yeni dini lider seçilmesinin ardından günler geçse açıklama yapmaması, görüntü vermemesi; sağlığıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

YENİ DİNİ LİDER, SEÇİLDİĞİNDEN BU YANA İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Mücteba Hamaney'in resmi Telegram kanalında yapılan duyuruda mesajın 'birkaç dakika içinde' paylaşılacağı bildirildi.

Yayınlanan duyuruda, "Devrimin yüce lideri Mücteba Hamaney'in ilk mesajı birkaç dakika içinde yayınlanacak" ifadeleri yer aldı.

"ALLAH BİZE EN İYİSİNİ BAHŞEDECEK"

Mücteba Hamaney, açıklamalarında şu sözleri kullandı:

Saldırıya uğradık. Allah bizi koruyacaktır. Dini liderin şehit edilmesinden sonra tüm İran halkına ve Müslüman dünyasına desteklerinden sonra teşekkür etmek istiyorum. Üzerimizde çok baskı var, yardımınızı istiyoruz.



Ülkemizi bölme girişimlerini engelledik. Allah bize en iyisini bahşedecek.

"HÜRMÜZ'Ü KAPALI TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Komşularla dostluğa inanıyoruz. Biz sadece bölgedeki ABD noktalarını hedef alıyoruz, mecburuz. Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutmaya devam edeceğiz.



Amerikan üsleri acil olarak kapatılmalı. Her zaman birlik olmak çok önemlidir.

"İRAN, ŞEHİTLERİNİN İNTİKAMINI ALACAK"

İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecek.



Halkımızın gücü düşmanımızı yenmemizi sağlayacaktır.



Hürmüz Boğazı ve diğer cephelere baktığımızda görüyoruz ki düşmanın tecrübesi bizi yenmeye yeterli değil. Direniş cephesi devrim prensiplerine derinden bağlıdır.



Siyonist rejimle olan mücadele devam edecektir.



Irak halkı da İslam devriminin yanında olmak istiyor.



İran düşmanlarından tazminat isteyecek. Asla geri adım atmayacağız.

"DÜŞMANIN TESİSLERİNİ İMHA EDECEĞİZ"

Düşman, işlemiş olduğu suçların bedelini çok ağır ödeyecektir. Tüm yaralılarımız ücretsiz olarak tedavi alacak. Tazminat da buna dahil.



Bu saldırılardan zarar görenlere yardımcı olmak bizim görevimizdir. Düşman bunun bedelini ödeyecek. İntikamlarını alacağız. Onların tesislerini imha edeceğiz.

"ABD'NİN BÜTÜN ÜSLERİ KAPATILMALI"

Komşularımızla ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Ancak düşman bize komşularımızdaki üslerinden saldırdı.



Ülkemizin çıkarlarını korumak amacıyla onların üslerini hedef almaya devam ediyoruz.



Ancak komşularımızla hala ilişkilerimiz var. Komşularıma söyleyeceğim şey şudur: Bu üslerin işine son verin.

"HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI DÜŞMANA BASKI ARACI OLARAK SÜRDÜRÜLMELİ"

Tüm halkımız birlik olsun ve Kudüs gününe katılım sağlasın.



Hürmüz Boğazı'nın kapatılması düşmana baskı uygulamak için bir araç olarak sürdürülmeli.



Düşman insanları vurmak için çok çaba harcıyor. İran halkı dünyaya ne kadar muhteşem insanlar olduklarını kanıtladı.

"İRAN HALKI SAVAŞI SÜRDÜRMEMİZİ İSTİYOR"

Allah izin verirse bundan sonra da işimizi yapmaya devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız. İran, şehitlerinin kanının intikamından vazgeçmeyecek.



Bu savaşı ve direnişi sürdürebilmemiz için tüm İran'ın bize destek olması gerekiyor. Savaşçılarımız çok iyi bir iş çıkarıyorlar.



Tüm kuvvetlerimiz düşmana saldırmıştır ve zaiyat verdirmiştir. Düşmanımızın bizim ülkemizi domine etmesine izin vermemiştir.



İran halkı bu savaşı sonuna kadar sürdürmemizi istiyor.