SGK haksız emekli edilen 650 bin kişiyi sistemden çıkardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yılda usulsüz şekilde emekli olduğu tespit edilen 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti.

SGK, radarını sahte emeklilere çevirdi.

HAKSIZ TAHSİL EDİLEN ÖDEMELER GERİ İSTENDİ

Haksız şekilde emekli edilenlere bugüne kadar ödenen maaşların faiziyle birlikte geri alınacağı bildirildi. Bu tahsilata sağlık hizmetleri ve faizler de dahil.

SAHTE ŞİRKETLER PRİM ÖDEMEDİ

Sahte fatura yazmak için kurulan ve emekli olmalarını sağlamak için insanların kaydı yapılan firmalar devlete SSK borcunu da ödemeden ortadan kayboluyordu.

Bazen de kişi hiç çalışmadığı yerde SSK primin kendisi ödeyerek "hatır eleman" statüsünde kağıt üzerinde bulunuyor.

SGK HAKSIZ EMEKLİ EDİLEN 650 BİN KİŞİYİ SİSTEMDEN ÇIKARDI

Yapay zeka ve dijital veri analizi SGK işlemlerinde de kullanılmaya başladı. Bu koda sahip şirketlere kayıtlı olanlar da incelemeye alınarak haklarında "emeklilik iptali" işlemi yapıldı.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİN

E-devletteki hizmet dökümünde yer alan "K", "Ş" ve "S" harf kodları, binlerce kişi için emekli maaşının kesilmesi ve ödenen paraların faiziyle geri istenmesi anlamına geliyor.

K: İş yeri inceleme altında

Ş: Usulsüzlük

S: Sahtelik kesinleşti (Emeklilik iptal oluyor ve ödemeler geri çağrılıyor)