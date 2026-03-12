Google Aramalar'daki yapay zeka modu haber yayıncılarını zor durumda bırakıyor

Teknoloji devi Google, arama deneyimini kökünden değiştirecek yeni yapay zeka özelliklerini Türkiye'de kullanıma sundu.

Şirket, arama motoruna entegre edilen bu yeniliklerin gücünü en gelişmiş Gemini 3 model ailesinden aldığını açıkladı.

Üretken yapay zeka ile arama motorunu birleştiren AI Modu, gelişmiş muhakeme yeteneği ve çok modlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Zamanı kısıtlı olan kullanıcılar için geliştirilen AI Bakışı özelliği ise sorgularla ilgili temel bilgileri ve kaynak bağlantılarını doğrudan sonuç sayfasının en üstünde sunuyor.

Sistem, üretken yapay zekanın fayda sağlayacağını belirlediği aramalarda bu paneli otomatik olarak kullanıcıların karşısına çıkarıyor.

Bu özellik ile birlikte, kullanıcılar sitelere girmek zorunda kalmadan, aradıkları bilgileri en üstte görebiliyor.

HABERCİLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Arama motoru devi ile içerik üreticileri arasındaki gerilim, bu özelliklerin yayınlanmaya başlanması ile birlikte yeni bir boyuta taşındı.

Yayıncılık sektörünün devlerini temsil eden Digital Content Next (DCN), bu yeni sistemin yayıncıların iş modellerini temelden sarstığını duyurdu.

The New York Times, Bloomberg ve Fox News Digital gibi prestijli kurumları bünyesinde barındıran DCN, Google'dan gelen yönlendirme trafiğinde keskin bir düşüş yaşandığını bildirdi.

Bu durum, varlığını arama motoru trafiğine borçlu olan birçok medya kuruluşu için artık varoluşsal bir tehdit olarak nitelendiriliyor.

KULLANICI ARTIK KAYNAK SİTEYE TIKLAMIYOR

Yapay zeka tarafından hazırlanan özetler, kullanıcıların aradıkları bilgiyi doğrudan Google arama sayfasında bulmalarını sağlayarak orijinal haber kaynağına gitme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Okuyucuların haber sitelerine tıklamaması, yayıncıların reklam gösterimi yapamamasına ve doğal olarak büyük bir gelir kaybı yaşamasına neden oluyor.

Bilginin doğrudan sunulması kullanıcı deneyimini hızlandırsa da içeriği üreten gazetecilerin ve medya organlarının emeğinin karşılıksız kalması sektörde büyük bir huzursuzluk yaratıyor.

Yayıncılar, kendi içerikleri kullanılarak oluşturulan bu özetlerin bir tür "içerik hırsızlığı" olduğunu savunarak teknoloji devine tepki gösteriyor.

DCN RAPORU: YILLIK TRAFİKTE CİDDİ KAYIP VAR

DCN tarafından gerçekleştirilen kapsamlı üye anketi, Google'ın yeni özelliğinin devreye girmesinin ardından yaşanan yıkıcı etkileri rakamlarla gözler önüne serdi.

Yapılan çalışmaya göre, Google Arama üzerinden gelen ortalama yönlendirme trafiği, özelliğin geniş çaplı kullanımını takip eden sekiz haftalık süreçte yıllık bazda yüzde 10 geriledi.

Sektör temsilcileri, trafiğin azalmasının sadece bugünü değil, gelecekteki içerik üretim kalitesini de olumsuz etkileyeceğini vurguluyor.

BAZI YAYINCILARDA KAYIP YÜZDE 95'LERE ULAŞTI

Genel ortalama yüzde 10 seviyelerinde olsa da bazı yayın kuruluşları çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmış durumda.

Raporda, en çok etkilenen bazı medya organlarının tıklama oranlarında yüzde 95'e varan devasa düşüşler bildirdiği bilgisine yer verildi.

SEO uzmanı Growtika tarafından yapılan araştırma kapsamında 2024 yılının başından 2026 yılının başına kadar olan süreçte 10 büyük teknoloji haber sitesinin verileri mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda medya şirketlerinin en parlak dönemlerinde ABD üzerinden aylık 112 milyon ziyaret aldığı saptandı.

Bu yılın ocak ayı verilerine bakıldığında ise toplam ziyaretçi sayısının 50 milyon seviyesine kadar gerilediği açıkça görülüyor.

Bazı popüler haber sitelerinin yeni özelliğin aktif edilmesiyle birlikte toplam trafiklerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybettiği belirtiliyor.

MEDYA KURULUŞLARI VE GOOGLE KARŞI KARŞIYA

Haber kuruluşları, Google'ın kendi içeriklerini kullanarak kullanıcıları arama sayfasında tutmasını, haksız rekabet olarak tanımlıyor.

Teknoloji devinin bu hamlesi, zaten ekonomik zorluklarla boğuşan geleneksel ve dijital medya şirketlerinin sürdürülebilirliğini tehlikeye atıyor.

Gelir ve okuyucu kaybının artmasıyla birlikte, birçok yayıncının içeriklerini yapay zeka botlarına kapatma veya doğrudan lisanslama anlaşmaları talep etme yoluna gitmesi bekleniyor.

GOOGLE'IN SAVUNMASI: "VERİLER HATALI, YÜKSEK KALİTELİ TIKLAMALAR ARTTI"

Google ise bu iddiaları ve raporları reddediyor. Google Arama Başkanı Liz Reid, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, "Google Arama'dan web sitelerine gelen toplam organik tıklama hacminin, geçen yıla göre nispeten istikrarlı seyrettiğini" söyledi.

Reid ayrıca, Yapay Zeka Genel Bakış özelliğinin "yüksek kaliteli tıklamaları" artırdığını, yani kullanıcıların ziyaret ettikleri sitede daha fazla zaman geçirdiğini iddia etti.

Google sözcüsü, DCN ve Pew'in raporlarının "genellikle hatalı metodolojilere, izole örneklere veya yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasından önce meydana gelen trafik değişikliklerine dayandığını" öne sürdü.

AB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarının en üstünde yer alan yapay zeka özetlerini oluştururken web sitelerinden haksız veri kullanıp kullanmadığını mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında, yayıncılara uygun tazminat ödenip ödenmediği ve YouTube videolarının yapay zeka eğitiminde içerik oluşturuculardan habersiz kullanılıp kullanılmadığı detaylıca araştırılacak.

YAPAY ZEKA ARAMA SONUÇLARI NASIL KAPATILIR

Arama sorgunuza basit bir "-AI" eki eklemek, yapay zeka özetleme algoritmasını aşmanın en kolay yolu.

Örneğin, "Mısır piramitleri ne zaman inşa edildi" sorgusu yerine "Mısır piramitleri ne zaman inşa edildi -ai" diye aratırsanız, yapay zeka sonuçlarını atlamış olursunuz.

Bir diğer yöntem ise Google'ın web sekmesi. Google Arama'da genellikle "Daha Fazla" menüsünün altında gizli olan Google Web sekmesi, yapay zeka özetleri olmadan klasik arama deneyimi sunuyor.

Chrome'u aktif olarak kullanan ve adres çubuğundan doğrudan arama yaparken yapay zeka özetlerini her seferinde atlamak isteyenler için deneyebileceğiniz güzel bir yöntem daha var.

Özel bir Site arama kısayolu oluşturarak, tarayıcınızın aramaları otomatik olarak Web sekmesinde yapmasını sağlayabilirsiniz, böylece her sorguda bu sekmeye geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Chrome'u açın.

Ayarlar > Arama motoru > Arama motorlarını ve site aramalarını yönetin seçeneğine tıklayın .

Site aramanın karşısındaki Ekle'ye tıklayın.

Aşağıdaki bilgileri doldurun:

- Ad: Google (Web)

- Kısayol: https://www.google.com/

- URL: {google:baseURL}search?udm=14&q=%s

Ekle'ye tıklayın. Ardından, yeni özel Site aramanızın yanındaki üç noktalı menüye tıklayın ve Varsayılan yap'ı seçin.

Son olarak aşağıdaki eklentileri Google Chrome tarayıcınıza yükleyerek yapay zeka destekli arama sonuçlarından kurtulabilirsiniz.

Hide Google AI Overviews

Bye Bye, Google AI