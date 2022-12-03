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- Bursa’da motosikletin çarptığı yaşlı adam, ağır yaralandı
Bursa’da motosikletin çarptığı yaşlı adam, ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 92 yaşındaki yaşlı adam, ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 03.12.2022 - 10:22
- Güncelleme : 03.12.2022 - 11:12
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında 16 AOG 899 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Recep Ertürk, yolun karşısına geçmeye çalışan 92 yaşındaki Hüseyin Talu’ya çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Talu savrulup yere düştükten sonra park halindeki otomobilin altına sürüklendi.
Yoğun bakımda
İhbar üzerine kaza yerine gönderilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talu, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Durumu ağır olan Hüseyin Talu, yoğun bakımda tedaviye alındı.
DHA’nın haberine göre kazanın ardından 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Recep Ertürk, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.
Bursa'da motosikletin yayaya çarptığı kaza VİDEO