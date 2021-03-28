Bursa'da müşteri hizmetleri yalanı: 116 bin lira kredi çektirdiler

Bursa'da müşteri hizmetleri yalanı: 116 bin lira kredi çektirdiler

Bir kişiyi bankanın müşteri hizmetlerinden aradıklarını belirterek sağlık poliçesini geri ödemek bahanesiyle 116 bin liralık kredi çektirip dolandıran 7 şüpheli, yakalandı.

Müşteri hizmetlerinden aradıklarını belirten şüpheliler, Bursa’nın Osmangazi ilçesi yaşayan 39 yaşındaki İ.İ.'yi mobil bankacılık üzerinden yönlendirerek ilk olarak 61 bin sonrasında 55 bin lira kredi çektirdi.

Çekilen krediyi yine aynı yöntemle kredinin İ.İ.'nin hesabında kaldığında vergi kesintisi yapılacağını belirten şüpheliler, 116 bin lirayı kendi vermiş oldukları IBAN numarasından hesaplarına aktardı.

POLİS HEMEN BULDU

Durumu sonradan fark eden İ.İ., hemen polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendi üzerlerine çok sayıda banka hesabı açarak komisyon karşılığı bunu kullandıran hesap sahipleri; K.U. (21), M.Y. (20), T.N.Y. (21), B.E.İ. (21), S.K. (22), B.T. (21), K.İ. (30) isimli 7 şüpheliyi yakalamayı başardı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise suçta kullanılan cep telefonu, bilgisayar ve elektronik malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.