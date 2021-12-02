Nakliye araçlarına yüklü eşyaların, taşıyıcı firmada çalışan işçiler tarafından tutulduğu görüldü. İşçilerin tehlikeli yolcuğu ve rahat tavırları, kameraya yansıdı.

Bursa Yıldırım Zafer Mahallesi’nde ve Kestel’de seyir halindeki nakliye araçlarına yüklü eşyaların, araçtan düşmemesi için birkaç kişi tarafından tutulduğu görüldü.

Tehlikeli yolculukta, taşıyıcı firmada çalışan işçilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Hem kendilerini hem trafiği tehlikeye atan şahısların o anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

KAMYON ARKASINA TUTUNDULAR

Bir diğer görüntü ise Mudanya’da kaydedildi.

Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti.

Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda, çocukların araç seyir halindeyken yola atladıkları görüldü.

Bursa’da nakliye kamyonundaki eşyaları, işçiler tuttu VİDEO

