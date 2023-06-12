Bursa'da olaylı gece: Mahalleli linç etmek istedi, ekipler zor kurtardı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cerrah Mahallesi sakinleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı ve kendilerine baltalarla saldıran yakınlarını linç etmek istedi.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam 22.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'nde mahalle sakinleri, iddiaya göre uyuşturucu satışı yapan Y.T.'ye (26) tepki gösterdi.

Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Y.T., akrabalarının marketine sığındı. Y.T. ve 4 yakını ise mahalle sakinlerine baltalarla saldırdı.

Mahalleli kovaladı: Markete sığındılar

Sayıları kısa sürede artan mahalleli, 5 şahsı da darbetmek için kovalamaya başladı. O sırada olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Markete sığınan Y.T. (26), A.T. (25), N.T. (29)., S.T. (35) ve G.T. (40), vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Olay yerine gelen 100'e yakın jandarma ve komando ekibi, yüzlerce vatandaşı uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Jandarma üniformasıyla götürüldüler

5 saat süren ikna çalışmaları başarısız olunca jandarma ekipleri, üniforma giydirdikleri şüphelileri ekip araçlarına alarak karakola götürdü.

Şüphelilerin araca alındığı sırada vatandaşların saldırdığı anlar da kameraya yansıdı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.