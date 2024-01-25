Bursa'da ölen 3 yaşındaki bebeğin bedeninde darp izleri bulundu Orhangazi ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan ailenin 3 yaşındaki oğulları evde fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izleri bulan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan Ahmet ve Yüsra A. isimli yabancı uyruklu anne babanın 3 yaşındaki oğulları Yasir A. evde fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri minik Yasir A.’ya burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine sevketti.

Vücudunda darp izleri bulundu

Yasir A. burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanınca baba Ahmet ile anne Yüsra polis tarafından ifadeye alındı.

Yasir A.’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Yasir A.’nın cenazesi Orhangazi Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun cenazesi üzerinde ve ailenin Tekke Cami üzerindeki evinde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)