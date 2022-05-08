Bursa'da otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye götürdü

Otobüsü şoförü Niyazi Ateş, aracında baygınlık geçiren kadın yolcuyu güzargahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt-İnegöl seferini yapan belediye otobüsündeki bir yolcu, baygınlık geçirdi.

Meral Y.'nin baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalıştığı sırada şoför Niyazi Ateş, güzergahının dışına çıkarak kadını vatandaşların yardımıyla sedyeyele acil servise taşıdı.

Sağlık durumu iyi

Hastanede tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Helal olsun kaptan"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otobüs sürücüsünü tebrik ederek "Helal olsun kaptan. Otobüste fenalık geçiren yolcuyu yolunu değiştirerek hastaneye yetiştiren Niyazi Ateş'i tebrik ediyorum" dedi.





















