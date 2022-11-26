Bursa'da otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı

Bir otoparkta 3 gencin araçta çakmak gazı çekerken yaşanan patlamada 3 araca zarar verdi. Olay sonrasında bir şahıs gözaltına alırken vücutlarında yanıklar oluştu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde saat 21.00 sıralarında Emirhan U., ailesine ait otomobille bir otoparkta arkadaşları ile buluştu.

Eren Ç. ve Enes ve Emirhan U.'nun, bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu.

3 araç hasar gördü

Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Patlamayı duyarak panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alındı

İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

3 ç akmak gazı tüpü bulundu

Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.

Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi.

Soruşturma devam ediyor

DHA'nın haberine göre, Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



































