Bursa'da para kavgasında silahla vurulan genç, hayatını kaybetti

Para meselesi nedeniyle çıkan kavgada 21 yaşındaki Ulaş Öztürk, silahla vuruldu. Öztürk hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Salı gecesi Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Musababa Sokak’ta E.Ç., arkadaşı Ulaş Öztürk’ü de yanına alarak para meselesi yüzünden aralarında husumet olan F.B., S.T. ve M.E. ile buluştu.

Burada E.Ç. ile F.B. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B’nin tabancasından çıkan kurşun, 21 yaşındaki Ulaş Öztürk’ün göğsüne isabet etti.

YARALI GENÇ KURTARILAMADI

Öztürk yere yığılırken, E.Ç., F.B. ve arkadaşları S.T. ve M.E. kaçtı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"BOĞUŞURKEN SİLAH ATEŞ ALDI"

F.B. emniyetteki ifadesinde, "Ben Ulaş’ı vurmak istememiştim. Tartışmaya başlayınca olay daha fazla büyümesin diye silahımla yere ateş ettim. Sonra E.Ç. üzerime atladı. O sırada boğuşurken silah ateş aldı ve Ulaş vuruldu. Korktuğumuz için kaçtık, pişmanım." dedi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

























