Bursa'da polise yakalan alkollü sürücüden ilginç savunma: Cinayet mi işledik

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polise yakalanan sürücü isyan etti.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda devriye attıkları sırada bir motosikletin sürücüsünün kontrolsüz seyrettiğini fark ettiler.

3 FARKLI CEZA UYGULANDI

Ekipler sürücüyü durdurup, alkol testi yaptı.

1.38 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Dilaver Ö.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL cezai işlem uygulandı.

"SANKİ CİNAYET Mİ İŞLEDİK"

Alkollü sürücü ekiplere, "Sanki beni idama mahkum ediyorsunuz. Bu kaçıncı imza. 4 mü 5 mi anlamadım.

Kaçıncı imza oldu. Daha önce bana 90 bin TL ceza yazdınız. Sanki cinayet mi işledik, 5 tane kağıt imzalattın?" diye konuştu.

İFADE İÇİN GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.