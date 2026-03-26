Şanlıurfa'da bir düğünde ortaya saçılan paralar gündem oldu: O anlar kamerada

Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin de etkisiyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen gram altın, kuyumcuları da doldurup taşırdı.

Özellikle Kapalıçarşı'da ve diğer kuyumcu dükkanlarında metrelerce insandan oluşan kuyruklar basına yansıdı.

Bunun üzerine Türkiye'de sık sık gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi.

Takılan takılarla gündem olan bu düğünler, görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

AŞİRET DÜĞÜNLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLUYOR

Davullar zurnalar eşliğince halaylar çekilirken bir yandan da gelinin başına paralar saçılıyor, gelin ve damadın boynuna halka halka para kümeleri geçiriliyor, gelinlerin kolları altından görünmez oluyor.

Düğün sonunda ise balya balya paralar sayılıyor.

PARA SAÇMA GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaygın olan 'para saçma' geleneği, yeni evli çiftlere bereket, mutluluk ve maddi destek dileğiyle misafirler tarafından coşkuyla sürdürülüyor.

Bu adet, düğün salonlarında halay ve dans eşliğinde para banknotlarının havaya savrulmasıyla gerçekleşirken, sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülere konu oluyor.

DÜĞÜNDE HAVADAN PARA YAĞDI

Bu çok konuşulan düğünlere bir yenisi daha Şanlıurfa'da eklendi.

Geleneksel düğün adetleri, bölgenin kültürel zenginliğinin en renkli yansımalarından biri olarak güncelliğini koruyor.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Kentte düzenlenen bir düğün töreninde bu gelenek görüntülendi.

Lüks bir düğün salonunda, bir davetlinin büyük bir kutu dolusu parayı havaya kaldırarak etrafa saçtığı anlar kameralara yansıdı.

GELİNİN ALTIN TAKILARI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada gelinin altın takılarla kaplı gelinliğiyle gülerek dans ettiği görüldü.

Görüntülerde gelinin boynundaki ve kollarındaki altın takıları dikkat çekerken, paralar salonun zeminine ve davetlilerin üzerine saçıldığı anlar da yer aldı.