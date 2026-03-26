Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

"TEŞKİLATIMIZ BU RAMAZAN'DA DA BİZİ MAHÇUP ETMEDİ"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Mart Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.



Geçen hafta İslam dünyası olarak Ramazan Bayramı'nı idrak ettik. Sizlerle birlikte tüm teşkilatımızın bayramını tebrik ediyorum.



Allah'a hamdolsun teşkilatımız bizi bu Ramazan'da da mahcup etmedi. 81 vilayetimizin 4 bir yanında rahmet ve bereket mevsiminin manevi atmosferini milletimizle birlikte yaşadık.

"ÖZGÜVENİ VE COŞKUYU AYNI POTADA ERİTTİK"

Kurduğumuz bir milyonu aşkın gönül soframızda aynı pideyi bölüştük. Dayanışmamızı pekiştirdik. İlk evim ilk iftarım programlarımızla depremzede kardeşlerimizin misafiri oldu.



Kökü mazide gözü atide olan bu hareket evvel emirde bir vefa hareketedir. Çeyrek asırlık yolculuğumuzda biz daima bunu yaptık. Ağır başlılık vakar ve olgunluk ile özgüveni ve coşkuyu aynı potada erittik.



Bu davaya omuz vermiş bu harekete katkı sunmuş her bir yol arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri vardır. Partimizin emektarlarıyla düzenlediğimiz vefa iftarları vesilesiyle hasret giderdik.

"250 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZİN İFTAR AÇMASINA VESİLE OLDUK"

Üniversitelerimizde gerçekleştirdiğimiz kampüs iftarlarıyla 500 bin gencimizle Ramazan sevincini yaşadık.



AK Parti olarak komşumuz Suriye'yi de unutmadık. 250 bin Suriyeli kardeşimizin iftar açmalarına vesile olduk.



Ramazan-ı Şerif'te Avrupa başta olmak üzere gurbeti sılaya çeviren vatandaşlarımızı da ihmal etmedik.



Her birinizi sizlerin nezdinde tüm teşkilatımızı Ramazan-ı şerifte zirveye çıkardığınız gayretleriniz için can-ı gönülden tebrik ediyorum.

"GÖZÜNÜ KİN BÜRÜMÜŞ SOYKIRIM ŞEBEKESİ COĞRAFYAMIZI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

İsrail'in kışkırtmalarıyla 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan savaş bölgemizi kan ve barut kokusuna boğmaya devam ediyor.



Hiçbir günahı olmayan çocuklar okullarında ders dinlerken füzelerin hedefi oluyor. Bölgemiz son asrın en meşakkatli günlerini yaşıyor.



Gözünü kin bürümüş soykırım şebekesi coğrafyamızı büyük bir felakete sürüklüyor.

"BOMBALARIN ENKAZA ÇEVİRDİĞİ ŞEHİRLER BİZİM ŞEHİRLERİMİZDİR"

Nerede olursa olsun acımasızca öldürülenler birim kardeşlerimizdir.



Son nefeslerini okul sırlarında veren çocuklar bizim yavrularımızdır.



Evlat acısıyla yürekleri Kerbela'ya dönen kadınlar bizim annelerimizdir.



Bombaların enkaza çevirdiği şehirler bizim şehirlerimizdir.

"KARDEŞLERİMİZİN ACISINA SEYİRCİ KALMAYIZ"

Bakın buradan içim kan ağlayarak soruyorum İsfahan'da Tebriz'de dökülen göz yaşlarının bölgemizdeki diğer kardeş şehirlerde dökülenlerden ne farkı var.



Adımızın Ali olmasının Mürteza olmasının, Ömer olmasının, Ayşe, Zeynep, Hasan, Hüseyin olmasının ne farkı var?



İster İran'da ister Körfez de olsun vurulan biz değil miyiz? Füzeler ve drone'lar tarafından tahrip edilen alt yapı tesisleri kardeşlerimizin kaynakları değil mi?



Saldırganların nazarında Şii ya da Sünni olmamızın Türk Kürt Arap ya da Farisi olmamızın bir farkı var mı? Mezheplerimiz kökenlerimiz farklı olsa da soruyorum bizim değil mi?



Şundan herkes emin olsun biz ne kardeşlerimiz ve komşularımız arasında ayrım yaparız ne de kardeşlerimizin acısına seyirci kalırız.

