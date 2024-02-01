Bursa'da polisten kaçan alkollü sürücüye 10 bin TL ceza Bursa'da uygulama noktasından kaçan alkollü sürücünün polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra verdiği tepki kameralara yansıdı. 112 promil alkollü çıkan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi.

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İHA

Emniyet güçleri yurt genelinde trafikte güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyor.

Bursa'da sa merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı yakınlarında uygulama yapan polis ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermedi.

Polisleri görünce gaza basıp kaçtı

Uygulama noktasına takılan bir sürücü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayıp gaza bastı. Kaçan sürücünün peşine takılan ekipler, aracı ara sokakta yakalamayı başardı.

Polisten kaçamayacağını anlayan sürücü aşağı inip kimliğinin olmadığını bahane ederek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Bu kez de kimlik tespiti için karakola gideceğini öğrenen sürücü, ehliyetini verip polis ekiplerine dakikalarca ısrarda bulundu.

"Allah Allah, nasıl alkollü çıkarım”

Alkolmetreye üfleyen sürücü 112 promil alkollü çıkınca kendisinin alkollü olduğuna şaşırıp, “Ben mi uygulamadan kaçtım? Allah Allah, nasıl alkollü çıkarım” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Ehliyete 6 ay el konuldu: 10 bin TL ceza

Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, aracı da trafikten men edildi. Sürücüye kırmızı ışık ihlali, alkollü araç sürmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan yaklaşık 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Polis ile sürücü arasındaki ilginç diyalog kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)