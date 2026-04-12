Özgür Özel ile Mustafa Sarıgül’ün mesir macunu dağıttığı görüntüler gündem oldu

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor.

Paylaştığı videolar ile sık sık gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, yine adından söz ettirdi.

Ancak bu defa söz konusu görüntü 2024 yılının Nisan ayında kaydedildi.

MESİR MACUNU DAĞITTILAR

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile beraber Manisa'daki mesir macunu festivaline katıldı.

İkili burada vatandaşlara mesir macunu dağıttı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan Sarıgül, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarıgül, paylaşımına "Manisa mesir macunu festivaline katıldık. Can Erzincanın hakkını aldım." notunu düştü.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

2024 yılına ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokularak yeniden gündem oldu.

Bazı kullanıcılar yaşanan olayla dalga geçerken video defalarca kez paylaşıldı.

CİNSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İLE BİLİNİYOR

Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen Mesir macunu, içerdiği zengin baharat karışımıyla cinsel sağlık üzerindeki etkileriyle de gündeme geliyor.

Uzmanlara göre, doğal bileşenleri sayesinde vücut direncini artıran bu geleneksel ürün, dolaylı yoldan cinsel performans üzerinde olumlu katkılar sağlayabiliyor.

İçeriğinde yer alan zencefil, tarçın, karanfil ve çörek otu gibi baharatların kan dolaşımını destekleyici özellikleri bulunuyor.

Bu durum, vücudun genel enerji seviyesini artırırken, hormonal dengeye de katkı sunabiliyor.