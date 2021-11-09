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    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti

    Amatör ligde oynanan İnegöl Mobilyaspor ile Gürsu Kazıklıspor mücadelesinde oyundan alınan Burak Işıklar, sahaya girip rakibi Melih Taşkesen’i kramponla darbetti.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:03
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    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti

    Bursa’da, amatör ligde zirve mücadelesi veren İnegöl Mobilyaspor, kendi sahasında Gürsu Kazıklıspor'u ağırladı.

    Çekişmeli geçen karşılaşma, Gürsu Kazılıspor’un 4-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

    Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı müsabakanın uzatma dakikalarında ise daha önce oyundan alınan İnegöl Mobilyasporlu Burak Işıklar, sahaya girdi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Işıklar, maç sırasında tartıştığı Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı krampon ile vurup, tekme atınca saha bir anda karıştı.

    Tarafların birbirine girdiği o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti VİDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Taşkesen, yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Taşkesen, Işıklar'dan şikayetçi olurken Gürsu Kazıklıspor yöneticileri, futbolcunun hastanedeki görüntülerini paylaşıp saldırıyı kınadı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #1

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #2

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #3

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #4

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #5

    Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti #6

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