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- Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti
Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti
- DHA
- 09.11.2021 - 16:55
- Güncelleme : 09.11.2021 - 17:03
Bursa’da, amatör ligde zirve mücadelesi veren İnegöl Mobilyaspor, kendi sahasında Gürsu Kazıklıspor'u ağırladı.
Çekişmeli geçen karşılaşma, Gürsu Kazılıspor’un 4-1’lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Toplam 3 kırmızı kartın çıktığı müsabakanın uzatma dakikalarında ise daha önce oyundan alınan İnegöl Mobilyasporlu Burak Işıklar, sahaya girdi.
KAMERAYA YANSIDI
Işıklar, maç sırasında tartıştığı Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı krampon ile vurup, tekme atınca saha bir anda karıştı.
Tarafların birbirine girdiği o anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Bursa’da sahaya giren futbolcu, rakibini kramponla darbetti VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Taşkesen, yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Taşkesen, Işıklar'dan şikayetçi olurken Gürsu Kazıklıspor yöneticileri, futbolcunun hastanedeki görüntülerini paylaşıp saldırıyı kınadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.