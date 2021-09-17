Bursa'da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı

Park halindeki otomobili çalan hırsızlar, kaza yaptıktan sonra aracı geri getirip yerine bıraktılar.

Bursa'da Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında ise aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü.

KAZALI ARACI YERİNE BIRAKTI

Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

KAMERALARI İNCELEDİ

Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi.





EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.