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    Bursa'da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı

    Park halindeki otomobili çalan hırsızlar, kaza yaptıktan sonra aracı geri getirip yerine bıraktılar.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 11:02
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    Bursa'da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı

    Bursa'da Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.

    Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında ise aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü.

    KAZALI ARACI YERİNE BIRAKTI

    Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.

    Bursa da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı #1

    KAMERALARI İNCELEDİ

    Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi.

    Bursa da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı #2

    EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.

    Bursa da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı #3

    Bursa da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı #4

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