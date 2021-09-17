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- Bursa'da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı
Bursa'da şahıslar çaldıkları araçla kaza yaptı
Park halindeki otomobili çalan hırsızlar, kaza yaptıktan sonra aracı geri getirip yerine bıraktılar.
- İHA
- 17.09.2021 - 11:02
Bursa'da Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde hırsızlık olayı yaşandı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin otoparkta duran aracın yanına gelerek etrafı kolaçan ettiği sonrasında ise aracı düz kontak ile kaçırdıkları görüldü.
KAZALI ARACI YERİNE BIRAKTI
Aynı 3 kişinin daha sonra otomobille otoparka gelerek kazalı aracı yerine bırakıp ayrıldığı görüldü.
KAMERALARI İNCELEDİ
Araç sahibi sabah kalktığında otomobilinin kazalı olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sonrasında çalınan aracın kaza yaptığını ve tekrar geri bırakıldığını gördü. Güvenlik kamerasından eşgali belirlenen 3 şüpheliyi yakalama için polis ekipleri çalışma başlattı.