Bursa'da 'şaka' yapan arkadaşını bıçakladı: Adliyeye sevk edildi İnegöl ilçesinde kendisine şaka yapan 21 yaşındaki arkadaşı Emircan Ş.’yi çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaralanan 20 yaşındaki Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

DHA

Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde Süleyman D., otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı.

Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı.

Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. arasında tartışma çıktı.

Kavga etmeye başladılar

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş kavga etmeye başladı.

Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı.

Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçtı.

Ekipler sevk edildi

Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emircan Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki sorgusunda, “Arkadaşımla kavga ettik. Ben de kendimi korumak için, bıçak kullanmak zorunda kaldım” dediği belirtilen Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)