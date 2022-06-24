Bursa'da, satın aldıkları evlerin başkalarına da satıldığını öğrendiler

2021 yılında Nilüfer ilçesinde bir inşaat şirketinden daire alan 70 vatandaş, 750-800 bin lira ödedikleri dairelerin 1-1 buçuk milyon liraya başlarına satıldığını öğrendi.

Bursa’da, internetten satışa çıkarılan daireleri alan vatandaşlar, hayatının şokunu yaşadı. Aracı firmanın sattığı daireler, birden fazla kişiye satıldı.

İddiaya göre, 2021 yılı içerisinde E.K. İnşaat şirketinin Nilüfer ilçesine bağlı Balkan Mahallesi’nde yaptığı 3 ayrı projenin satış işlerini gerçekleştiren G.T. İnşaat şirketinin internet üzerinden satışa çıkardığı daireleri 70 kişi satın aldı.

G.T. İnşaat şirketinin yetkilisi A.D isimli kişinin aracılığıyla projeyi yapan E.K İnşaat şirketinin sahibi E.A.'nın iki ayrı ofisinde ödemelerini yapan vatandaşlar, 'borcu yoktur' yazısı aldı.

Aldıkları evlerin, 1-1 buçuk milyon liraya başkalarına satıldığını öğrendiler

Ancak daha sonra tapularını almak ve daire satışından kaynaklı devir yapmak isteyenlere, E.K. İnşaat şirketinin yetkilileri, aracı olan G.T. İnşaat şirketinin yaptığı sözleşmelerin geçersiz ve usulsüz yapıldığını, iki firma arasındaki ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceğini bildirdi.

Hukuk mücadelesi başlattılar

İHA’nın haberine göre; her biri 750-800 bin lira para ödeyerek satın aldıkları dairelerin bir süre sonra 1, 1.5 milyon liraya başka şahıslara satıldığını öğrenen 70 mağdur, haklarını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

İlk önce avukatlar vasıtasıyla ilgili firmaya ihtar çeken mağdurlar, ihtarlara cevap verilmeyip daireler 3. kişilere satılmaya başlanınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunup nitelikli dolandırıcılık ihbarında bulundu.

Daire tapularının sözleşme sahipleri yerine başka kişilere satışlarının başlaması üzerine mağdurların bir kısmı da satılamaz ve tedbir kararı koydurabilmek için tüketici mahkemelerine başvurdu.

Bursa'da, satın aldıkları evlerin başkalarına da satıldıklarını öğrendiler VİDEO



Firma protesto edildi

Bazı dairelere tedbir konulurken inşaat firmasının avukatları da sözleşmelerin noterde yapılmadığı için usule uygun olmadığı ve resmi kanallardan para alışverişi yapılmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Geçtiğimiz gün E.K. İnşaat'ın Balkan Mahallesi'nde devam eden projesi önünde toplanan bir grup vatandaş, basın açıklaması yapıp firmayı protesto etti.

“Birçok daire başka kişilere satılmış”

Mağdurlardan Mahmut Özhan, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“E.K. inşaat firmasından G.T. aracılığıyla 2 adet dubleks daire aldım. Şu anda gittiğimde tüm kapılar yüzüme kapalı. Evlerin teslimiyle ilgili ciddi endişelerimiz var. Şu anda öğrendiğimize göre birçok daire başka kişilere satılmış ve insanlar burada mağdur. Bu mağduriyetin çözülmesi için bir basın açıklaması yaptık. Mağdur olan yaklaşık 70 kişi var. Ben bu durumu kasım ayında öğrendim. O zamandan bugüne çözümsüzlük devam etmektedir.”

“Onlar keyif çatarken benim oğlumun gözyaşı sebebi oldular”

Hülya Katmer ise, şu sözleri kaydetti:

“E.K. İnşaat'tan dairemizi aldık. Dairemiz bize teslim edilmeden üçüncü şahsa satıldı. Biz E.K. satış ofisine ailecek gittik. Bizi kapıdan geri çevirdiler. Bütün emeklerimizin haklarımızın üstlerine yattılar. Şu an elim ayağım her şeyim titriyor. Aralık ayından itibaren yattığımız ve kalktığımız yer belli değil. Onlar keyif çatarken; benim oğlumun gözyaşı sebebi oldular. Allah onları bildiği gibi yapsın. Ben başka hiçbir şey diyemiyorum. E.A.'nın ofisine gittik. Korumasına dedi ki 'Nereye başvururlarsa vursunlar, hiçbir şey elde edemeyecekler' Peki bizim paralarımız ne olacak? Soruyorum sana E.A.”

“İhtilafların muhatabı bizler olamayız”

Murat Katmer açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Burada toplanmış olan bizler ve katılamayan onlarca insan 2021 yılı içerisinde E.K. İnşaat'ın projelerini satışıyla uğraşan G.T. İnşaat adına A.D. aracılığıyla E.K. İnşaat'ın yapmış olduğu Bulvarplus, Bulvarlife ve Makroctiy, projelerinden daire satın aldık. G.T. İnşaat yetkilisi A.D., ile birlikte gittiğimiz E.K. İnşaat'ın merkez ve İhsaniye’de ofislerinde ödemeleri alınmıştır. Borcu yoktur maddesinin de bulunduğu satış sözleşmelerini imzalayarak ödemelerimizi yaptık. Kasım ayından itibaren tapularımızı ve aldığı yeri satmak isteyenlerin devir taleplerini E.K. ve G.T. İnşaat'a ilettiğimizde ilgili firmalar arasında doğduğu söylenen ihtilaflar nedeniyle tapu ve sözleşme devirlerinin verilmeyeceği; sözleşmelerimizin de usulsüz ve geçersiz olduğu beyanıyla şoka uğradık. Sözleşmelerimiz de adı dahi geçmeyen firmaların ve bizlere sözleşme yapıldığı esnada bahsedilmiş ve kayıt altına alınmamış ihtilafların muhatabı bizler olamayız.

“Arsa sahiplerinin duyarsızlığı mağduriyetimizi daha da artırmaktadır”

Birbirleri arasında alacak verecek meselesi olduğu söyleyen firmaların her ikisi de şu anda yeni yeni projelerle yollarına devam ederken sayısı 75 ila 100 arasında olduğu tahmin edilen insanlar aylardır muhatap dahi bulamamaktadır. Kat karşılığı yapılan projelerde doğan bu haksız uygulamalar karşısında arsa sahiplerinin duyarsızlığı mağduriyetimizi daha da artırmaktadır.

“Firma sahiplerinin gerçeğe aykırı beyanları karşısında şaşkın durumdayız”

Firmalar bilinçli olarak süreci bir alacak davası konusuna çevirip yıllara sari bir sürece sokmaya çalışmaktadır. Ancak tapularını sözleşme sahibi yerine mükerrer olarak sattıkları üçüncü kişilere devrettikleri daireler hakkında nitelikli dolandırıcılık şikayetleri; diğer daireler için de üçüncü şahıslara tapu devrini ödemeye yönelik olarak tedbir davaları açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Tapusu anında sözleşme sahipleri yerine üçüncü şahıslara devredilmektedir. Bizim sözleşmelerimizin tamamı E.K. firmasının merkez ve ofislerinde yapılmış olup E.K. yetkililerince imzalanmıştır. Hiçbir sözleşmemizde ön şart bulunmamakta olup, ödemelerimizin tamamının yapıldığı kayıt altına alınmışken firma sahiplerinin gerçeğe aykırı beyanları karşısında şaşkın durumdayız.

“Vicdana, ahlaka ve yasalara sığmaz”

E.K. İnşaat yetkililerine ulaşmayı bırakın merkez binasına dahi alınmamaktayız. G.T. İnşaat ise görüşmeye gidenleri bir avukat ordusuyla karşılamakta, bu iki firma planlı bir şekilde anaparaları yasal faiziyle birlikte geri ödemenin yollarını ararken; buna razı olanlara dahi söz verdikleri tarihlerde ödeme yapmamışlardır. 3+1 dairelerimize karşılık gelecek ve belirsiz bir zaman diliminde yapmayı planladıkları daha değersiz projelerden 1+1 daire vermeyi teklif etmektedirler bu durum bile meselenin alacak verecek meselesi değil yüksek kar hırsı olduğunu göstermektedir. Onlarca işçi, memur ve emeklinin dişinden tırnağından artırarak sahip olmak istedikleri yerleri böylesine rencide edici bir tarzla hiç edilmeye çalışılması; vicdana, ahlaka ve yasalara sığmaz.”

İnşaat şirketinin yazılı açıklaması

Mağduriyete sebep olduğu iddia edilen E.K. İnşaat şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise G.T. İnşaat firmasının sahibi A.D.'nin, birçok inşaat firmasından temelden satın alma yöntemi ile daire satın alıp daireleri kâr payı eklemek suretiyle sattığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"2021 yılında başlayan bazı projelerimizden vadeli çekler vermek suretiyle daireler satın almıştır. Kendisi ile yapmış olduğumuz sözleşmelerde her bir daire için ayrı ayrı satış bedeli firmamıza ödendiğinde ve teslim tarihi geldiğinde daire teslimi yapılacağı kararlaştırılmıştır. Şahsın çeklerinden tahsil olanlar karşılığında talep ettiği daireler satış yaptığı kişilere tapuda devredilmiştir. Ancak A.D.'nin yılbaşından bu yana şirketimize ödeme yapamaması ve verdiği çeklerin tahsil edilememesi sebebiyle kendisi ile yapmış olduğumuz sözleşmelerin bir kısmını iptal etmiş bulunmaktayız.

A.D. daireleri sattığı şahıslarla bildiğimiz kadarı ile anlaşarak paralarını faizi ile iade etmeye başlamıştır. Mağdur olduğunu iddia eden şahısların E.K. İnşaat şirketine herhangi bir para ödemesi yapmadığını özellikle belirtmek isteriz. Ödemeleri alan ve doğrudan şahıslara satışları gerçekleştiren A.D. olup, firmamızın bu satışlarla doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.

Kurumsal bir firma olan ve Bursa’da birçok projeye imza atmış güçlü ve prestijli E.K. markasına zarar vermek adına bu tip haberler yapanlar hakkında ayrıca yasal yollara da başvuracağız.

Müvekkil şirketimizin A.D. ile yaptığı sözleşmeler, karşılığında kendisinden alınan kıymetli evraklar şirketimiz kayıtlarında yargı denetimine açık bir şekilde muhafaza edilmekte olup cari hesaplarda ödemelerin yapılmadığı açıkça görülmektedir. Müvekkil şirketin marka değerinin zarar görmemesi adına iş bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hasıl olmuştur."

“A.D. taraf değil hiçbir sözleşmede adı bile geçmiyor”

Mağdurlar ise, "Bizim sözleşmelerimizde A.D. taraf değil hiçbir sözleşmede adı bile geçmiyor. İmzası bile yok. Kaldı ki böyle bir bilgi verseler kimse sözleşme imzalamaz. Elimizde aynı daireyi iki kişiye sattıklarına dair sözleşme örnekleri ile şu ana kadar tespit ettiğimiz en az 15 civarında sözleşmeye aykırı olarak tapusu 3. şahsa devredilmiş daireler var. Bunlar hakkında da dolandırıcılık ve tapu iptal davaları açılmış durumda." dediler.

