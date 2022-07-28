Bursa'da sevgilisini vuran şahıs: Korkutmak istedim

Osmangazi ilçesinde birlikte yaşadığı kıskançlık krizi geçiren şahıs, kız arkadaşını vurdu. Tutuklanan saldırgan, olayı korkutmak için gerçekleştirdiğini söyledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, sevgilisinin kıskançlık krizi yüzünden canından oluyordu.

Çekirge Mahallesi Kamil Sokak'ta yaşanan olayda, Songül E. (32) ile erkek arkadaşı Ömer S.(42), birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı.

Yaşanan tartışmada nabızların yükselmesi sonucu kavga başladı.

Bu esnada Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip, bacağından yaraladı.

Genç kadın ameliyata alındı

Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Yaralı kadın ameliyata alınırken olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"Korkutmak için bacaklarına sıktım"

Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım." dedi.

Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.