Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Akan trafikte motoru alev alan araçtan son anda kurtulan sürücü itfaiyeyi çağırdı.
Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Aracın motoru yandı
Edinilen bilgiye göre, 16 FK 706 plakalı otomobil Bursa'dan Mudanya ilçesine seyrettiği sırada Göynükle Mevkiinde motor kısmından alev aldı.
Sürücü otomobili kenara çekti
Kaputtan yükselen alevleri fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekti.
Sürücü araçtan çıkarak canını kurtardı
Alev topuna dönen otomobilin içerisinden son anda çıkarak kurtulan sürücü itfaiye ekiplerini arayarak haber verdi.
İtfaiye yangını söndürdü
Alev alev yanan otomobil Mudanya ilçesinden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otomobil kullanılmaz hale geldi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili araştırma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış