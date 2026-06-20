YKS'de son dakika yarışı

Türkiye genelinde sınav heyecanı başladı...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde de adaylar, sınav merkezlerine akın etti.

YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Samsun'da da sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

2 KIZ ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMADI

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri yoğunluk oluşturdu.

Görevlilerin yönlendirmeleri eşliğinde adaylar sınav salonlarına alınırken, sınav saatinin yaklaşmasıyla heyecan da arttı.

Bazı adaylar son 1 dakika kala koşarak sınav binasına giriş yapmayı başarırken, 2 kız öğrenci ise geç kaldıkları için sınava giremedi.

Görevliler tarafından bilgilendirilen öğrenciler, sınav kuralları gereği içeri alınmadı.

BAZI ÖĞRENCİLERİ POLİS YETİŞTİRDİ

Türkiye genelinde sınava yetişmeye çalışan bazı öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti.

Diyarbakır'da okulları karıştıran bazı öğrenciler, görevliler tarafından bekleyen motorize polis ekiplerine teslim edilip, sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

2 DAKİKA İLE GEÇ KALDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda sınava girecek olan bir öğrenci, kapıların kapanmasından 2 dakika sonra okula geldi.

Diğer velilerin de ısrarına rağmen kapı açılmayınca genç ,gözyaşlarıyla kapıdan geri döndü. Bazı öğrenciler de sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU

Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar, son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı.

Bu sırada Adana'da bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi.

Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.

"SINAVA İYİ HAZIRLANDIM"

İzmir'de üniversite sınavına ilk defa girdiğini söyleyen Elif Eylül Tanrıverdi, "Sınava iyi hazırlandım, tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Çok çalıştım, bir aksilik başıma gelirse yapacak bir şey yok.

Bu saatten sonra kasılmaya gerek yok. Şu an rahatım ama girdikten sonra değişebilir. Yarın da sınava gireceğim." dedi.

"MUTLUYUM AMA SINAV STRESİ VAR"

Sınava giren Mehmet Yıldız ise sınava ikinci defa girdiğini belirtip, "Bir önceki sene hiç çalışmadım, 10 net yaptım. Bu sene çok çalıştım, hazırlandım. Umarım yapacağım. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu (BESYO) kazanmak istiyorum.

Dershaneye gittim. 9 ay boyunca hocalarımızla beraber çalıştım. 10 netten 80 nete kadar çıktım. Çok mutluyum ama sınav stresi var." diye konuştu.

İKİ DAKİKA KALA SINAVA GİRDİ

Bursa'da yaşayan Simay K. ise sınav merkezi olan Kozluca yolu üzerindeki İnegöl Kız İmam Hatip Lisesi yerine yanlışlıkla okullar bölgesine geldi. Sınavın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala hatasını fark eden Simay K., büyük panik yaşadı.

Polis ekiplerinden yardım talep eden Simay K.'nin imdadına, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı motosikletli trafik polisi yetişti.

Simay K.'yi motosiklete bindiren ekip, genç kızı 2 dakika kala sınav merkezine yetiştirdi. Simay K. ve ailesi, kendisine yardımcı olan trafik polislerine teşekkür etti.