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    Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu

    Sahil kenarında oturan 5 genç, bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de denize atlayarak canını kurtardı.
    • 04.07.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 14:27
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    Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu

    Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Haziran günü yaşanan olayda, sahil kenarındaki gençlere saldırı düzenlendi.

    İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü. (24), Oğuzhan G.(22), Ömürcan Ü.(22), Sertaç Y.B.(23) ve Zeynep S.U.'ya (17) pompalı tüfekle ateş açtı.

    Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı.

    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #1

    Saldırganlar yakalandı

    Polis ekipleri, saldırıdan kurtulan gençlerin ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin bindiği 34 BKM 386 plakalı aracı, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) tespit etti.

    Şüpheli aracı Bursa girişinde durduran ekipler, içindeki İbrahim Ayeş (32) ile kardeşi Mahmut Ayeş'i (22) gözaltına aldı.

    Camdan fırlattığı tabancaya el konuldu

    Bu arada olay sırasında kullanılan pompalı tüfek bulunamazken, yakalanacağı anlayan Mahmut Ayeş'in araç camından attığı ruhsatsız tabancaya el kondu.

    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #2

    Saldırının nedeni 'yan bakma' tartışması

    Şikayetçiler, emniyete götürülen 2 şüpheliyi teşhis etti. 2 şüpheli ile grup arasında, 1 yıl önceye dayanan husumet olduğu ve aralarında 'yan bakma' tartışması yaşandığı belirtildi.

    Kardeşler tutuklandı

    İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 kardeş, adliyeye sevk edildi. Daha sonra 2 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ameliyata alınan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #3

    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #4

    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #5

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    Bursa da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu #7

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