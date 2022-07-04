Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan gençler denize atlayıp kurtuldu

Sahil kenarında oturan 5 genç, bir anda pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 2 kişi de denize atlayarak canını kurtardı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 28 Haziran günü yaşanan olayda, sahil kenarındaki gençlere saldırı düzenlendi.

İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü. (24), Oğuzhan G.(22), Ömürcan Ü.(22), Sertaç Y.B.(23) ve Zeynep S.U.'ya (17) pompalı tüfekle ateş açtı.

Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı.

Saldırganlar yakalandı

Polis ekipleri, saldırıdan kurtulan gençlerin ifadesinden yola çıkarak şüphelilerin bindiği 34 BKM 386 plakalı aracı, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) tespit etti.

Şüpheli aracı Bursa girişinde durduran ekipler, içindeki İbrahim Ayeş (32) ile kardeşi Mahmut Ayeş'i (22) gözaltına aldı.

Camdan fırlattığı tabancaya el konuldu

Bu arada olay sırasında kullanılan pompalı tüfek bulunamazken, yakalanacağı anlayan Mahmut Ayeş'in araç camından attığı ruhsatsız tabancaya el kondu.

Saldırının nedeni 'yan bakma' tartışması

Şikayetçiler, emniyete götürülen 2 şüpheliyi teşhis etti. 2 şüpheli ile grup arasında, 1 yıl önceye dayanan husumet olduğu ve aralarında 'yan bakma' tartışması yaşandığı belirtildi.

Kardeşler tutuklandı

İfadelerinde suçlamaları reddeden 2 kardeş, adliyeye sevk edildi. Daha sonra 2 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan ameliyata alınan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü.'nün durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.