Bursa'da sosyal medya tartışması kavgaya döndü, 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu Sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yi sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durmasına neden olan Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü ve sokağa taşındı.

İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.

Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kalbi durdu

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan H.K.’nin, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

O anlar kamerada

Öte yandan Yusuf G. ile Seyfi E.'nin, H.K.'yi sokakta tekme- tokat dövdüğü o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf G. ve Seyfi E.’nin, düşen H.K.'nin başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Tutuklandılar

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)