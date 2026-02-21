AKINCI'dan tam isabetli hava-hava atışı: Yerli mühimmat EREN ile hedef İHA imha edildi

Bir AKINCI klasiği...

Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ Çorlu’daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan milli TİHA, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti.

Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta, yerden havalanan hedef İHA, AKINCI’dan ateşlenen EREN mühimmatıyla havada etkisiz hale getirildi.

Başarılı atışın ardından planlanan rotasını izleyen AKINCI, yeniden Çorlu’ya iniş yaptı.

HAVA-HAVA YETENEĞİNDE YENİ AŞAMA

Daha önce Kemankeş 1 yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi ile hava-hava atışlarını başarıyla icra eden AKINCI, EREN mühimmatı entegrasyonu ile operasyonel esnekliğini artırdı.

Hava-yer mühimmatlarındaki etkinliğini hava-hava görevlerine de taşıyan milli TİHA, farklı mühimmat tiplerini hem kara hem de hava hedeflerine karşı kullanabilme kabiliyetini pekiştirdi.

AKINCI bugüne kadar şu mühimmatlarla test edildi:

MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82, LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ile Çakır Seyir Füzesi

İRTİFA REKORU AKINCI'DA

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 29 Ağustos 2021’de giren AKINCI, milli havacılık tarihinin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor.

21 Haziran 2022’de gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerinde AKINCI, 45.118 feet (13.716 metre) irtifaya çıkarak önemli bir başarıya imza atmıştı.