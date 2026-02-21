Galatasaray'dan maç sonu paylaşım: Bu oyunlarla durduramazsınız!

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 2-0'lık skorla kazandı.

GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımın 49. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane'nin ayağından golü buldu. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, orta noktayı gösterdi.

VAR'daki Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, ofsayttaki Sacha Boey'in gol sırasında rakibinin geçişini engellediği için kararını değiştirdi.

MAÇ SONU TEPKİ GELDİ

Yaşanan bu tartışmalı pozisyonun ardından Galatasaray Kulübü, resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılar, VAR hakemi Davut Dakul Çelik'i sert ifadelerle eleştirdi.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

"Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız! T. Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.

Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.

Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'nu derhal göreve davet ediyoruz.

Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.

Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.

Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!

Galatasaray Spor Kulübü"