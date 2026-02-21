Rafa Silva'dan şık rabona golü

Rafa Silva'nın rabona gol attığı maçta Benfica, Portekiz Ligi'nde AFS'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica ile AFS karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 3-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alexander Bah, 30. dakikada Enzo Barrenechea ve 43. dakikada Rafa Silva kaydetti.
RABONAYLA ATTI
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan ve Benfica'ya geri dönen Rafa, kaydettiği rabona golle, ikinci döneminde ilk kez gol sevinci yaşadı.
BENFICA'DAN ART ARDA 3. GOL
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Benfica, puanını 55'e çıkardı. Son sıradaki AFS ise 8 puanda kaldı.
Benfica, hafta içinde Real Madrid'e, ardından ligde Gil Vicente'ye konuk olacak. AFS ise Estrela'yı ağırlayacak.
(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)