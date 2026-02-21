Okan Buruk'tan olay sözler: Futbol adına utanç!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ GÜNÜMÜZDE DEĞİLDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Oyuncu değişiklikleri yaptık, dinlenmiş isimlerle başlamaya çalıştık. O verimi, o 'fresh'liği göremedik. Takım olarak iyi günümüzde değildik. Az ürettik.

"FUTBOL ADINA UTANÇ!"

İptal edilen golleri hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

İkinci yarıda attığım golün iptalinden sonra... Nizami bir gol attık. Bu çok açık. Kim ne derse desin. Genel kanıda bu şekilde olacaktır. 90'larda belki ofsayt verirdi hakemler ama maalesef 2026'dayız. Bu gole ofsayt vermek, bu gol için VAR'a çağırmak büyük bir komedi. Bunu izleyip vermek büyük komedi. TFF başkanının bir açıklaması vardı, VAR'dan seyreden hakemler için, gerekli kararı kendisi alacaktır. MHK başkanı gerekli kararı alacaktır. Bu pozisyona ofsayt vermek futbol adına bir utançtır. Bu gece de bir utanç oldu.

"GALATASARAY GİBİ OYNAMADIK!"

Galatasaray gibi oynamadıklarını belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik.

"HER ŞEYİ GÖZ ÖNÜNE ALMALIYIZ"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor.

"TAKIM OLARAK HEP GERİYE DÖNDÜK"

Takım olarak hep geriye döndüklerini belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Osimhen'in olmaması önemliydi. Icardi maça son anda yetişti. Dünkü antrenmanı yarım bırakmıştı, sırt ve boynunda tutulma vardı. Başlatalım mı başlatmayalım mı diye düşündük. Devre arasında hem ön alan baskısı hem de özellikle Konyaspor önde oynamaya çalışıyordu, Barış'ın savunma arkasına koşularını düşündük, olmadı. Takım olarak hep geriye döndük.

"ZEMİN KÖTÜYDÜ"

Zeminin kötü olduğunu söyleyen Buruk, şunları dedi:

Zemin kötüydü. Bu zeminde pas yapmak çok zor. Savunma arkası koşular yapamadık. Gol atmaya daha çok çalışmalıydık. İkinci yarı 2 şut atmışız. Rakip kaleye hamle yapmalıydık. Herkes geriye gelip almaya çalıştı. Paslar da yetmedi. 3. bölgede daha çok üretmeliydik. Mağlubiyet nedenlerinden biri bu.

"GALATASARAY TAKIMI AĞIRLIĞINI KOYUP MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYDI"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin aldığı 3 puandan dolayı hem bir hocayı hem Konyaspor oyuncularını hem de Konyaspor taraftarlarını tebrik ediyorum. Burada güzel bir atmosfer oluşturdular. Burada galibiyette onların önemli bir rolü var. İlk yarı biraz daha çok pozisyon üretmesek de 3-4 tane pozisyonumuz oldu. Biraz daha net pozisyona yaklaştığımız ama rakibimize hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıydı. İkinci yarıya baktığımızda aslında ikinci yarıya iyi başladık. Attığımız gole kadar oyunumuz iyiydi. Bence çok temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem var hakeminin tavsiyesi hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle benim görüşüme göre çok temiz bir gol. Hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar, ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı. Kornerden yediğimiz gol ve onun devamında rakibimiz coşkulu oynadı. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar devamında. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol. Bir hakem hatasıyla, pardon iki hakem hatasıyla iptal oldu. Bununla ilgili federasyon başkanımızın her zaman açıklaması var, bu tür hataları asla affetmeyeceğim diye. Kendisinin de bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da bugünkü hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ICARDI'NİN SIRTINDA TUTULMA VARDI"

Icardi'nin çıkma sebebinin sorulması üzerine Okan Buruk, "Icardi'nin sırtında tutulma vardı. Yani bugün maç saatine kadar bekledik aslında. Kendini iyi hissettiğini söyleyince onunla ilk 11 başladık. Ama oyun içerisinde tabii ki ilk yarının sonlarına doğru biraz daha takım olarak da topu rakibe verdiğimiz, arkaya yaslandığımız, baskılara tam gidemediğimiz, üretemediğimiz bir yerde rakibin de savunma olarak öne çıktığı bir yerde ikinci yarıda Barış'ın hem ön alan baskıları hem savunma arkası şartlarını hayal etmiştik. Ama günün sonunda bunlar gerçekleşmedi. Maça iğneyle çıktı ama dediğim gibi belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi" şeklinde konuştu.