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- Bursa’da Suriyeli esnafların müşteri kavgası
Bursa’da Suriyeli esnafların müşteri kavgası
Müşteri kapma meselesinden aralarında tartışan Suriye uyruklu iki esnaf, tekme ve yumruklarla kavga etti. Esnafların kavgası, güçlükle ayrıldı.
- İHA
- 09.09.2021 - 10:52
- Güncelleme : 09.09.2021 - 11:21
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde, Suriye uyruklu iki esnaf arasında müşteri kapma meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Bazı vatandaşlar, kavga anlarını saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Birbirlerine acımasızca vuran taraflar güçlükle ayrıldı.
Bursa’da Suriyeli esnafların müşteri kavgası VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ayrıca Bursa'da, suça karışan Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu vatandaşların sınır dışı edildiği, toplum güvenliğini bozan kişiler hakkında savcılığın soruşturma başlattığı bildirildi.