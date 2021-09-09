Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa’da Suriyeli esnafların müşteri kavgası

Bursa’da Suriyeli esnafların müşteri kavgası

Müşteri kapma meselesinden aralarında tartışan Suriye uyruklu iki esnaf, tekme ve yumruklarla kavga etti. Esnafların kavgası, güçlükle ayrıldı.