İki sürücü arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine acımadan vururken; bu anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi UEDAŞ binası yanında dün öğle saatlerinde iki sürücü, birbirlerine yol vermedi, tartışma çıktı.

Araçlarından inip birbirlerine tepki gösteren ve ses tonunu yükselten tarafların tartışması, kavgaya dönüştü.

Yumruklarla birbirlerine saldırdılar

Birbirine yumruklarla saldıran sürücüler, yol boyunca ilerledi.

Çevrede bulunanlar her ne kadar engel olmak istese de iki sürücü, birbirine acımadan vurdu.

Kavga anı kamerada

Kavga, güvenlik güçleri gelmeden sona erdi.

İHA’nın haberine göre bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da sürücülerin yol verme kavgası VİDEO