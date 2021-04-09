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    Bursa'da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

    Osmangazi ilçesinde, sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil dereye uçtu. 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 07:29
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 07:32
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    Bursa'da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

    Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

    DURMAYINCA KOVALAMA BAŞLADI

    Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

    DEREYE UÇTULAR

    Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

    Bursa da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu #1

    2 KİŞİ KAÇTI 2 KİŞİ YARDIM BEKLEDİ

    Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

    Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

    Bursa da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu #2

    Bursa da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu #3

    Bursa da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu #4

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