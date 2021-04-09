Bursa'da sürücüsü dur ihtarına uymayan otomobil dereye uçtu

Osmangazi ilçesinde, sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil dereye uçtu. 2 kişi yaralandı.

Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durumundan şüphelendikleri otomobili Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde durdurmak istedi.

DURMAYINCA KOVALAMA BAŞLADI

Sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında yaklaşık yarım saatlik kovalamaca yaşandı.

DEREYE UÇTULAR

Murat Hüdavendigar Bulvarı'nda hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yeşillik alana ardından demirleri kırıp dereye uçtu.

2 KİŞİ KAÇTI 2 KİŞİ YARDIM BEKLEDİ

Kazanın ardından otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinden kaçarken, araç sürücüsü Mehmet Atilla A. ve yanında bulunan Mesut K. itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Mehmet Atilla A. ve Mesut K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, kaçan 2 şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.