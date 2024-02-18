Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara kara yolunda seyir halinde olan Eşref A. (22) yönetimindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırıma çarpıp takla attı.
Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri de olası bir kazaya karşı çevrede önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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