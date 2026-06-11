Merkez Bankası yılın dördüncü faiz kararını bugün açıklayacak

Yurt içinde piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın dördüncü faiz kararında...

Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı kamuoyuna açıklanacak.

Merkez Bankası, nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER

ABD-İsrail-İran hattında yaşanan savaş ve artan jeopolitik gerilimler küresel ekonomideki belirsizlikleri tetiklemişti.

Bu gelişmeler ışığında TCMB, diğer pek çok ülke merkez bankasında olduğu gibi faiz indirim sürecine 'tedbir' amaçlı ara vererek bir önceki toplantıda faiz oranını sabit tutmuştu.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklığın enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini yakından takip eden Merkez Bankası, ihtiyatlı duruşun korunacağı mesajını vermişti.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle başta ABD Merkez Bankası olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarına yönelik beklentiler daha 'şahin' bir yöne evrilirken TCMB'nin bu süreçte takınacağı tavır büyük önem taşıyor.

Enflasyonun ana eğilimindeki değişimleri ve iktisadi faaliyetteki yavaşlama sinyallerini değerlendirecek olan Para Politikası Kurulu, dezenflasyon süreciyle uyumlu sıkılığı sağlamak amacıyla politika adımlarını belirleyecek.

SIKILAŞTIRMA MESAJI MASADA

Merkez Bankası, daha önceki değerlendirmelerinde enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgusunu yinelemişti.

Bugün açıklanacak olan karar metninde hem küresel risklere karşı alınacak önlemlerin hem de yerel enflasyon hedefleri doğrultusunda izlenecek stratejinin detaylandırılması bekleniyor.

EKONOMİSTLER SABİT BIRAKILMASINI BEKLİYOR

Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin haziran ayı Para Politikası Kurulu kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.