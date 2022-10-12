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- Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti
Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti
- 12.10.2022 - 12:18
- Güncelleme : 12.10.2022 - 14:11
Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzurevindeki 90'lık dedeler tartışınca mahkeme salonunun yeri değiştirildi.
Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde yaşayan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ve 94 yaşındaki N.Y. adlı iki dede, 25 Nisan 2022'de tartışmaya başladı.
İki dede arasındaki sorunu huzurevi çalışanları çözemeyince konu mahkemeye taşındı.
Mahkeme heyeti huzurevine gitti
İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti.
Duruşma tarihi ertelendi
Sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alınarak duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.
Mahkemeler kolaylık sağlıyor
İHA'nın haberine göre, Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.