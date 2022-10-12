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Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti

Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti

İnegöl'de huzurevinde tartışan A.A. ile N.Y.'nin mahkemeye taşınan duruşmasına yaşlılıklarından dolayı gelemeyen iki vatandaş için mahkeme heyeti huzurevine gitti.