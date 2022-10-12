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    Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti

    İnegöl'de huzurevinde tartışan A.A. ile N.Y.'nin mahkemeye taşınan duruşmasına yaşlılıklarından dolayı gelemeyen iki vatandaş için mahkeme heyeti huzurevine gitti.
    • 12.10.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:11
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    Bursa'da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde huzurevindeki 90'lık dedeler tartışınca mahkeme salonunun yeri değiştirildi.

    Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde yaşayan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ve 94 yaşındaki N.Y. adlı iki dede, 25 Nisan 2022'de tartışmaya başladı.

    İki dede arasındaki sorunu huzurevi çalışanları çözemeyince konu mahkemeye taşındı.

    Mahkeme heyeti huzurevine gitti

    İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti.

    Bursa da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti #1

    Duruşma tarihi ertelendi

    Sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alınarak duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

    Mahkemeler kolaylık sağlıyor

    İHA'nın haberine göre, Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.

    Bursa da tartışan dedeler yürüyemeyince heyet huzurevine gitti #2


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