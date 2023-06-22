Bursa'da taziye evindeki asansörün halatı koptu: 2 kişi öldü Bursa'da yakınlarına taziye ziyaretine gelenlerin bindikleri asansörde halat koptu. 10 metreden zemin kata çakılan asansördeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde yakınlarına taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli vatandaşların binanın dışına yapılan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu.

Asansördeki 4 kişi yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 kişi can verdi

Burada yapılan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken ölenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.