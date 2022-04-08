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    Bursa'da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz

    Ahmet Hamdi Uçarok'un 161 parça çelik tencere alana 300 metrekare arsa bedava kampanyasına katılan Mustafa Kemal Badoğlu, 20 senedir makbuzlar elinde bir umutla beklediğini söyledi.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 17:22
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    Bursa'da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz

    Bursa’da ikamet eden Mustafa Kemal Badoğlu, 1995 yılında Ahu Çelik Tencereleri’nin sahibi Ahmet Hamdi Uçarok'un yaptığı, ’161 parça çelik tencere seti alana 300 metrekare arsa bedava’ kampanyasından yaralanarak ileriye dönük bir yatırım yapmak istedi.

    Kampanyadan yararlanan tencere sahipleri, 1-2 senede ödemelerini tamamladı. Aldıkları arsaların değerlendiğini gören vatandaşların yüzleri güldü.

    Vekalet verdikleri, arsaları üzerlerine geçirdi

    İşlere yetişemeyen Uçarok, vekaletler verince hem kampanyanın hem Uçarok’un sonu geldi.

    Vekaleti alanlar yetkilerini kötüye kullanıp arsaları tencere alan kişilere değil, başka şahıslara veya kendi üzerlerine geçirdi. Ortaya bir anda binlerce mağdur çıktı.

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #1

    Tüm birikimini kaybetti, hapse düştü

    Hakkında açılan davalarla arsaların verilmediğini öğrenen Uçarok yeni yatırımlara hazırlanırken, hak sahiplerinin hakkını ödeme mücadelesine girişti. Uçarok böylelikle, elindeki tüm birikimini kaybetti. Açılan davalar sonucu cezaevine düşen Uçarok, bir süre sonra mahkeme tarafından tahliye edildi. Elindeki bütün birikimini kaybeden Uçarok, 2016 yılında vefat etti.

    Bursa'da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz VİDEO

    “O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık”

    Tencere mağdurlarından olan Mustafa Kemal Badoğlu, eşi Neriman Badoğlu adına 20 yıl önce böyle bir kampanya ile tencere aldıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

    “O zamanın fiyatıyla 45 bin liraya tencere setini taksit taksit ödemesini gerçekleştirerek aldık. Ancak taksitler bitince Aydın’ın Didim ilçesinden bize verilmesi gereken arsa verilmedi. Bizler de hakkımızı aramak istediğimizde öğrendik ki, Ahmet Bey bize verilmesi için bazı bölgelerdeki yerlerin vekaletini oradaki yetkililere vermiş. Onlar da arsaları satmış veya üzerlerine geçirince ortada kaldık.

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #2

    “Taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş”

    Sonra Konya’dan bize arsa verileceği söylendi. Ancak onu da 20 yıl oldu alamadık. 2016 yılında Ahmet Bey vefat etmiş. Konya’daki vekalet verdiği kişiyle görüştüğümüzde ise hep şu ay, bu ay vaadiyle oyalandık. Öğrendiğimiz kadarıyla taksitleri ödemeyenlere de icra kağıdı gitmiş.

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #3

    “20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz"

    Bütün makbuzlar, bütün evraklar elimizde. Ancak bize verilen bir arsa yok. Bu arsanın verileceği sözleşmede de yer alıyor. Ben bir an önce bu konunu çözülmesini istiyorum. 20 senedir bir umutla elimizde makbuzlar bekliyoruz.”

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #4

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #5

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #6

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #7

    Bursa da, tencere karşılığı arsa kampanyası mağduru: 20 senedir bekliyoruz #8


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