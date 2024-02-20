Bursa'da tuvaletini yaparken vurulan adamı kimin yaraladığı ortaya çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda yol kenarında tuvaletini yapan adamı, yanlışlıkla arkadaşının silahla yaraladığı ortaya çıktı.

İHA

Bursa'da 15 Şubat saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi sonundaki yeşil alanda arkadaşı Y. A.(42) ile araçta oturan O. A.(40), tuvaletini yapmak için araçtan indi.

O.A. tuvaletini yeşil alana yaptığı sırada nereden atıldığı bilinmeyen tabancadan 2 mermi, bacağına ve kalçasına isabet etti.

Tuvaletini yaparken vurulmuştu: Kimin yaptığı belirlendi

Kanlar içinde kalan adam, arkadaşı tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, O.A.'nın itirafı sonucu kendisini yaralayanın arkadaşı Y.A. olduğu ortaya çıktı.

"Tabanca bir anda patladı, şikayetçi değilim"

Yaralı O.A. ifadesinde, "Y.A.'nın tabancayla oynadığı sırada bir anda tabanca patladı. İsteyerek olmadı. Şikayetçi değilim." dedi.

Y. A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın ardından Y. A., yaralı arkadaşının başında tedavi olurken beklemişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)