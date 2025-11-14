Bursa'da üzerine kaynar su bulunan çaydanlık devrilen çocuk yaralandı

- Bursa İnegöl'de kaynar su dolu çaydanlık, oyun oynayan 5 yaşındaki Ali İhsan A.'nın üzerine devrildi.
- Vücudunda 2'nci derece yanıklar tespit edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yürekleri ağıza getiren olay...
Olay, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Sonbahar Sokak'taki evde meydana geldi.
ÜZERİNE ÇAYDANLIK DEVRİLDİ
Ali İhsan A., oyun oynarken ocağa çarpınca, içinde kaynar suyun bulunduğu çaydanlık üzerine devrildi.
TEDAVİYE ALINDI
Ailesi tarafından özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi’nde, vücudunun çeşitli yerlerinde 2’nci derece yanıklar olduğu belirlenen çocuk, yanık ünitesinde tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.