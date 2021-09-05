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    Bursa'da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi

    Düğün eğlencesi sırasında, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 14:37
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    Bursa'da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi

    Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, çatıya çıkan bir grup genç uzun namlulu silahlarla havaya ateş açtı.

    Şahısların havaya ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ÇOCUKLARINDA BULUNDUĞU GÖRÜLDÜ

    Ayrıca görüntülerde, onlarca davetlinin bulunduğu düğün sırasında 2 şahsın havaya ateş açtığı anlar da yer aldı.

    Etrafta küçük çocukların da bulunduğu görüldü.

    Bursa'da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi ViDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Görüntülerin yayılması üzerine polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla ateş açarak güvenliği tehdit eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi #1

    Bursa da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi #2

    Bursa da uzun namlulu silahlarla düğün eğlencesi #3

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